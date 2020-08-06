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الخميس 6 آب 2020 ساعة 10:35

الصحة العالمية ترسل 20 طنا من المساعدات الطبية للبنان

الصحة العالمية ترسل 20 طنا من المساعدات الطبية للبنان
وقالت المنظمة في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في شرق المتوسط: “هذه الإمدادات ستكفي لتغطية 1000 حالة لعلاج الرضوض، و1000 حالة جراحية للأشخاص الذين يعانون من إصابات وحروق ناجمة عن الانفجار”.

وأضافت: “الشحنة أرسلت جوا من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي في وقت سابق من ظهر الأربعاء، على متن طائرة تبرعت بها الإمارات”.

من جهتها، قالت ممثلة المنظمة في لبنان، إيمان الشنقيطي: “نعمل عن كثب مع السلطات الصحية الوطنية، والشركاء في مجال الصحة، والمستشفيات التي تعالج الجرحى للوقوف على الاحتياجات الأخرى اللازمة، والعمل على تقديم الدعم الفوري”.

بدورها، قالت منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي: “نعمل حاليا على تقديم مساعدات إنسانية فورية إلى الشعب اللبناني دعما لاستجابة الحكومة لهذه المأساة.. نحن ملتزمون بدعم لبنان في هذا الوقت العصيب”.
رقم : 878682
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