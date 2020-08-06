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الخميس 6 آب 2020 ساعة 11:34

الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر

الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
ويعتبر مجمع كاوه للبتروكيماويات أكبر مجمع لانتاج الميثانول في العالم ، وتبلغ مساحة المجمع 220 هكتار على السواحل الغربية لمدينة دير وضمن دائرة حقل بارس الشمالي لانتاج الغاز بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وبلغت كلفة انشاء المجمع 950 مليون دولار مع وحدة الميثانول الجديدة ، ويستهلك المصنع ستة ملايين من الغاز الطبيعي يوميا.

ومن مميزات هذا المصنع وجود منصة خاصة على سواحل الخليج الفارسي لتصدير منتجاته بشكل مباشر.

اما مجمع (كيمياي بارس خاورميانه) فيقع في دائرة حقل بارس الجنوبي في عسلوية لانتاج الغاز على مساحة ثمانية هكتارات.

وستوفر صادرات هذا المجمع مليون دولار يوميا للبلاد.

وافتتح الرئيس روحاني صباح اليوم بالاضافة الى هذين المشروعين في محافظة بوشهر، وحدة إنتاج محفزات البوليمر الصناعية في محافظة لرستان غرب البلاد، والتي بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع الثلاثة مليارا و 570 مليون دولار.
رقم : 878697
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