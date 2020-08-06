وزير الدفاع الأمريكي يخالف ترامب حول سبب انفجار بيروت

وقال إسبر، خلال منتدى أسبن الأمني السنوي، إن "المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الانفجار كان حادثًا ولم يكن عملا مدبرا"، مشيرا إلى أنه "تحدث عن الانفجار مع وزير الخارجية مايك بومبيو".



وأضاف: "نتواصل مع الحكومة اللبنانية، نحن نهيئ أنفسنا لتقديم أي مساعدات ممكنة، من خلال مساعدات إنسانية أو إمدادات طبية، لمساعدة شعب لبنان".



وكان الرئيس الأمريكي قال يوم الثلاثاء إن انفجار مرفأ بيروت يبدو هجوما مروعا، وأضاف أن "بعض الجنرالات يرجحون وقوع هجوم أو انفجار قنبلة من نوع ما في بيروت".



وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.



فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.