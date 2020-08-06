?>?> وزيرة لبنانية: إعلان حالة الطوارئ في بيروت هدفه ضبط الامن - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 آب 2020 ساعة 13:31

وزيرة لبنانية: إعلان حالة الطوارئ في بيروت هدفه ضبط الامن

وزيرة لبنانية: إعلان حالة الطوارئ في بيروت هدفه ضبط الامن
واشارت ​غادة شريم​ في حديث صحفي ان "اعلان حالة الطوارئ يشمل ايضا منع السفر عنهم هم وكل من يرتأي ​الجيش​ ان له علاقة مباشرة بالملف يعني كلّ من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر 12 من اي جهة كان من سنة 2014 وحتى اليوم”.

وعما قيل عن اعتراضات وسجالات وزارية خلال الجلسة، لفتت إلى انه "طبيعي ان يحصل استفسار من الوزراء كما من كل شخص عن طبيعة الاجراءات التي يتخذها الجيش في حال الطوارئ، خصوصاً اننا في ​لبنان​ نادراً ما مررنا بإعلان حال الطوارئ العسكرية، لذلك قرأنا كل المواد المتعلقة بالموضوع حتى نستوعب كل الاجراءات ومدى صلاحية كل جهة وفي اي حدود. لكن لم يصل الامر الى حد التوتر والخلاف وخرج الجميع راضياً بعدما عرف كل طرف حدوده في الموضوع. وسيتم التنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة في الامور الصحية والمساعدات".

واسفر انفجار مرفأ بيروت على مقتل ما لا يقل عن 137 شخصا وإصابة 5 آلاف بجروح وفق حصيلة لا تزال مؤقتة.
رقم : 878712
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
6 آب 2020
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
6 آب 2020
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
6 آب 2020
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
5 آب 2020
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
5 آب 2020
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
5 آب 2020
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
5 آب 2020
أكثر من 100 شهيد و4000 جريح في انفجار بيروت
أكثر من 100 شهيد و4000 جريح في انفجار بيروت
5 آب 2020
الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟
الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟
5 آب 2020
قائد الحرس الثوري: سنثأر لدم الشهيد سليماني لا محالة
قائد الحرس الثوري: سنثأر لدم الشهيد سليماني لا محالة
4 آب 2020
نوايا إماراتية مبيتة لمفاعل نووي.. هل نشهد سباق تسلّح جديد؟
نوايا إماراتية مبيتة لمفاعل نووي.. هل نشهد سباق تسلّح جديد؟
4 آب 2020
اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية
اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية
4 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس