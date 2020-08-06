?>?> حماس تسخر إمكانياتها في خدمة اللبنانيين بعد انفجار بيروت - اسلام تايمز
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الخميس 6 آب 2020 ساعة 13:33

حماس تسخر إمكانياتها في خدمة اللبنانيين بعد انفجار بيروت

حماس تسخر إمكانياتها في خدمة اللبنانيين بعد انفجار بيروت
وقال طه في تصريح له الخميس، إن حركة حماس والقوى الفلسطينية كافة، سخرت إمكانياتها الطبية والإنسانية والإغاثية في خدمة المصابين والمشردين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق وبذلت جهوداً للتخفيف من معاناة أهلنا في لبنان، وهي تنبع من واجبها الشرعي والوطني والأخوي، وستستمر جنباً إلى جنب مع القوى والمؤسسات اللبنانية الإغاثية والاجتماعية والطبية كافة في معالجة القضايا الإنسانية.

وثمن طه الخطوات الشجاعة التي قام بها الشعب الفلسطيني في لبنان بكل مكوناته السياسية والإغاثية والاجتماعية من أجل بلسمة معاناة المصابين والمتضررين، والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم جراء ما خلفته هذه الكارثة المروعة، ما يبرهن على عمق العلاقة الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني، ووحدة المسار والخيار في مواجهة كل التحديات التي تستهدف الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

وشدد طه على أن لبنان الذي عودنا دائما بالخروج من أزماته، سيتجاوز هذه الأزمة أكثر قوة وإرادةً وتماسكاً، وستعود عجلة النهوض سريعاً ليكون لبنان في موقعه الدائم بين أبناء الأمة العربية والإسلامية والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة على أرض فلسطين.
رقم : 878713
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