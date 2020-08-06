وصول ثالث طائرة ايرانية محملة بالمساعدات الى لبنان

هذا ووصلت الى مطار بيروت الاربعاء اول دفعة من المساعداتِ الانسانيةِ الايرانية عبرَ طائرتين تضم نحو مئتينِ وخمسةٍ وعشرين طناً من الموادِ الغذائيةِ اضافةً الى الادويةِ والموادِ الطبية ومستشفى ميداني، مع فريقٍ طبيٍ مؤلفٍ من ثلاثين شخصاً من مختلفِ الاختصاصات.



واعلنت وزارةُ الصحةِ اللبنانية ارتفاعَ عددِ ضحايا انفجارِ بيروت الى 137 ، وإصابةَ اكثرَ من 5 الافٍ اخرين. وقالت الوزارةُ اِنَّ حصيلةَ الضحايا ليست نهائيةً. واضافت اَنه لا يزالُ هناك عشراتُ المفقودين.



وتقوم فرقُ الدفاع المدني بعملياتِ البحثِ والإنقاذِ في المناطقِ المحيطةِ بموقعِ الانفجار، الذي اَدى الى دمارٍ كبيرٍ في العاصمةِ اللبنانيةِ وخسائرَ كبيرةٍ بالممتلكاتِ العامةِ والخاصة. فيما تقومُ الحكومةُ اللبنانية والجهاتُ المعنية بالتحقيقِ لمعرفةِ اسبابِ الانفجار.