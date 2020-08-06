?>?> عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 17 الفا و976 شخصا - اسلام تايمز
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الخميس 6 آب 2020 ساعة 14:21

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 17 الفا و976 شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 17 الفا و976 شخصا
واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2634 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 320 الفا و 117 حالة لغاية الان بينهم 4156 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 277 الفا و463 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 174 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 17 الفا و976 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و612 الفا و763 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
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