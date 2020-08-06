?>?> وزیر النفط : عائدات المنتجات البتروکیماویة ستصل الی 37 ملیار دولار - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 آب 2020 ساعة 14:28

وزیر النفط : عائدات المنتجات البتروکیماویة ستصل الی 37 ملیار دولار

وزیر النفط : عائدات المنتجات البتروکیماویة ستصل الی 37 ملیار دولار
وفي مراسم افتتاح ثلاثة مشاريع بتروكياوية اليوم الخميس برعاية الرئيس روحاني، قال زنكنه: ان أهمية الصناعات البتروكيماوية تتمثل في اكمال سلسلة صناعات النفط والغاز للحيلولة دون تصدير النفط الخام ، كما انها توفر المواد الاولية اللازمة للعديد من الصناعات الداخلية ، وبالتالي تحول دون خروج العملة الصعبة الى خارج البلاد.

واشار وزير النفط الى ان عائدات الصناعات البتروكيماوية في البلاد عام 1988 كانت مليارا واحدا فقط لكنها سجلت طفرات عديدة فبلغت عام 2013 احد عشر مليار دولار ، وينتظر ان تبلغ هذه العائدات 25 مليار دولار عام 2024 حيث سيتم افتتاح المزيد من المشاريع الجديدة خلال الاشهر والسنوات القادمة.

كما أوضح ان الصناعات البتروكيماوية لها دور كبير في سوق البورصة حيث تشكل أسهم هذه الصناعات 25 بالمئة من استثمارات هذه السوق .
تصنيف :
رقم : 878725
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
6 آب 2020
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
6 آب 2020
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
6 آب 2020
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
5 آب 2020
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
5 آب 2020
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
5 آب 2020
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
5 آب 2020
أكثر من 100 شهيد و4000 جريح في انفجار بيروت
أكثر من 100 شهيد و4000 جريح في انفجار بيروت
5 آب 2020
الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟
الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟
5 آب 2020
قائد الحرس الثوري: سنثأر لدم الشهيد سليماني لا محالة
قائد الحرس الثوري: سنثأر لدم الشهيد سليماني لا محالة
4 آب 2020
نوايا إماراتية مبيتة لمفاعل نووي.. هل نشهد سباق تسلّح جديد؟
نوايا إماراتية مبيتة لمفاعل نووي.. هل نشهد سباق تسلّح جديد؟
4 آب 2020
اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية
اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية
4 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس