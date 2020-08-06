وزیر النفط : عائدات المنتجات البتروکیماویة ستصل الی 37 ملیار دولار

وفي مراسم افتتاح ثلاثة مشاريع بتروكياوية اليوم الخميس برعاية الرئيس روحاني، قال زنكنه: ان أهمية الصناعات البتروكيماوية تتمثل في اكمال سلسلة صناعات النفط والغاز للحيلولة دون تصدير النفط الخام ، كما انها توفر المواد الاولية اللازمة للعديد من الصناعات الداخلية ، وبالتالي تحول دون خروج العملة الصعبة الى خارج البلاد.



واشار وزير النفط الى ان عائدات الصناعات البتروكيماوية في البلاد عام 1988 كانت مليارا واحدا فقط لكنها سجلت طفرات عديدة فبلغت عام 2013 احد عشر مليار دولار ، وينتظر ان تبلغ هذه العائدات 25 مليار دولار عام 2024 حيث سيتم افتتاح المزيد من المشاريع الجديدة خلال الاشهر والسنوات القادمة.



كما أوضح ان الصناعات البتروكيماوية لها دور كبير في سوق البورصة حيث تشكل أسهم هذه الصناعات 25 بالمئة من استثمارات هذه السوق .

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