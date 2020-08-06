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الخميس 6 آب 2020 ساعة 18:41

مرفأ طرابلس يؤكد خلوه من أي مواد خطرة

مرفأ طرابلس يؤكد خلوه من أي مواد خطرة
وطمأنت إدارة مرفأ طرابلس في بيان اللبنانيين بأنه "لن تكون هناك أزمة قمح، وستصل اليوم الى مرفأ طرابلس سفينة محملة بالقمح لصالح شركة المطاحن في البحصاص، قادمة من أوكرانيا ومحملة بـ5500 طن، وستصل أيضا ثلاث سفن أخرى في الأيام المقبلة، وسيعمل العمال على إفراغها بالسرعة القصوى من دون أي عوائق، مع تأمين خدمات لوجستية متكاملة، ونقلها فيما بعد إلى كل المناطق اللبنانية".

وأكدت الإدارة أن "المرفأ خال تماما من أي مواد كيميائية أو مفرقعات نارية أو مواد خطرة، لأنه لا يستقبل في الأساس هذه المواد الخطرة".

وكانت الحكومة اللبنانية طلبت أمس من وزارة الأشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الأخرى غير مرفأ بيروت، لا سيما في طرابلس وصيدا.

كما أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وفرض الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف المواد الخطيرة التي أدت إلى انفجار ضخم في مرفأ بيروت راح ضحيته 137 شخصا وأكثر من 5 آلاف جريح، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع.
رقم : 878744
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