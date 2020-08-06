وزير الصحة اللبناني يتفقد المستشفيات الميدانية

رأى ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، خلال تفقده المستشفى الميداني الروسي في ​المدينة الرياضية​ في ​بيروت​، ان "سرعة تدخل الجهة الروسية وإنشاء المستشفى الميداني لافت جداً"، مشيراً الى أن "المستشفى يتضمن مختبرا للمساعدة في تشخيص ​فيروس كورونا​ وسنقوم بتوجيه الجرحى في ​الساعات​ القادمة اضافة الى انه خلال 48 ساعة ستجرى عمليات صغيرة لبعض الجرحى".



وشدد حسن على ان "عدد من السفارات ووزراء الصحة العرب والأوروبيين اتصلوا ومدوا يد المساعدة ل​لبنان​ وبدأ منذ الأمس وصول طائرات تحمل ​مساعدات​ من ​تركيا​ و​الكويت​ و​ايران​ وقطر و​فرنسا​ ويتم التنسيق بين ​وزارة الصحة​ و​الجيش اللبناني​، وسيتم توزيع ​المستشفيات​ الميدانية في كل بيروت لتسهيل وصول الجرحى وتأمين الطبابة اللازمة".

