وزير الصحة اللبناني يتفقد المستشفيات الميدانية

رأى وزير الصحة حمد حسن، خلال تفقده المستشفى الميداني الروسي في المدينة الرياضية في بيروت، ان "سرعة تدخل الجهة الروسية وإنشاء المستشفى الميداني لافت جداً"، مشيراً الى أن "المستشفى يتضمن مختبرا للمساعدة في تشخيص فيروس كورونا وسنقوم بتوجيه الجرحى في الساعات القادمة اضافة الى انه خلال 48 ساعة ستجرى عمليات صغيرة لبعض الجرحى".
وشدد حسن على ان "عدد من السفارات ووزراء الصحة العرب والأوروبيين اتصلوا ومدوا يد المساعدة للبنان وبدأ منذ الأمس وصول طائرات تحمل مساعدات من تركيا والكويت وايران وقطر وفرنسا ويتم التنسيق بين وزارة الصحة والجيش اللبناني، وسيتم توزيع المستشفيات الميدانية في كل بيروت لتسهيل وصول الجرحى وتأمين الطبابة اللازمة".