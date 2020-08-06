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الخميس 6 آب 2020 ساعة 19:32

ماكرون من بعبدا يشرح هدفه من زيارة لبنان

ماكرون من بعبدا يشرح هدفه من زيارة لبنان
وأشار ماكرون في ​مؤتمر​ صحافي عقب لقائه مع الرئيس اللبناني من ​قصر بعبدا​ الى "أننا بدأنا بإرسال ال​مساعدات​ وقد وصلت 3 طائرات أمس، محملّة بمساعدات طبيّة و​رجال إطفاء​، وهناك طائرات ستصل لاحقًا، وسنكمل بإرسال المساعدات الّتي ستتضمّن أدوية وطعام ومساعدات لإعادة الإعمار".

وأوضح ماكرون أن "الهدف الثاني هو لنسمع شرحًا عن أسباب هذا الإنفجار"، لافتا الى "أننا شعرنا الغضب في الشارع. وأنا تكلّمت مع ​الرئيس ميشال عون​ ومع رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بكلّ صراحة وشفافية، ويجب أن تنطلق مبادرات سياسيّة سريعة، ل​محاربة الفساد​ والتصرّف بشفافية"، مؤكدا أن "لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية منذ أعوام ويتطلب حلها مبادرات سياسية قوية".

كما شدد ​الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، في تصريح بعد لقائه الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ على أن "​فرنسا​ ستساعد ​لبنان​ كثيرا".

وكان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ التقى في قصر ​بعبدا​ رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ثم رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​.

وكان ماكرون وصل بعد ظهر اليوم الى مطار بيروت الدولي، حيث كان في استقباله الرئيس اللبناني عون وقد انتقلا سوية الى مرفأ بيروت لتفقد مكان الانفجار، وبعدها انتقل ماكرون الى الأشرفية والجميزة لتفقد الأضرار الناجمة عن الانفجار.
رقم : 878752
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