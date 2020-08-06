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الخميس 6 آب 2020 ساعة 21:02

من دمشق هنا بيروت.. نداء وحدة الدم والمصير

من دمشق هنا بيروت.. نداء وحدة الدم والمصير
ومن دمشق، قلب سوريا، اطلقت الفنانة السورية شكران مرتجى وسم #من_دمشق_هنا_بيروت، دعت من خلاله الشعب السوري إلى اعلان تضامنه مع الشعب اللبناني بعد الكارثة التي اصابت بيروت أول أمس الثلاثاء.

"دعوة لكل السوريين إطلاق هاشتاغ ولكل حدا من بلده يشارك مشاركة معنوية ياريت بنقدر أكتر... #من_دمشق_هنا_بيروت"
من دمشق هنا بيروت.. نداء وحدة الدم والمصير
الوسم الذي اطلقته مرتجى، لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، وعبّر من خلاله النشطاء عن تضامنهم ومواساتهم لبيروت في حزنها، مؤكدين أن الشعبين السوري واللبناني شعب واحد في دولتين، وأن كل آلام لبنان، هي آلام لدمشق، يتجرعان الوجع نفسه.
العديد من السوريين تغنوا ببيروت، واعادوا أشعارا لنزار قباني ومحمود درويش، فغرد حساب The prince مقطعا من قصيدة لدرويش، يتغنى بها ببيروت، "قُلنا لبيروت القصيدةَ كُلَّها
قُلنا لِمُنتَصفِ النهارِ
بَيروت قَلعتُنا
بَيروت دَمعَتُنا
ومُفتاحٌ لِهذا البَحر
محمود درويش "
#من_دمشق_هنا_بيروت".
من دمشق هنا بيروت.. نداء وحدة الدم والمصير
وكذلك Ruba .F غردت بقصيدة لنزار قباني، قالها في حربها الاهلية، داعيا اياها للوقوف من جديد، "#من_دمشق_هنا_بيروت
قومي من نومكِ..
يا سلطانة ُ، يا نوَّارة، يا قنديلاً مشتعلاً في القلبْ
قومي كي يبقى العالم يا بيروت..
ونبقى نحن..
ويبقى الحبّ..".
من دمشق هنا بيروت.. نداء وحدة الدم والمصير
Mariam Ebrahim غردت ببعض كلمات تواسي بها بيروت وشعبها، داعية الله ان يطمئن قلب لبنان، "تعز عليَّ بيروت ... تعز عليَّ أحزانها.. بسم الله على بيروت حتى يطمئن فؤادها.. يا عناية الله المشددة التفي حول بيروت.. حماك الله بيروت.. #من_دمشق_هنا_بيروت".
من دمشق هنا بيروت.. نداء وحدة الدم والمصير
تعددت دعوات الشعب السوري للبنان وبيروت بالنهوض من قلب الاعصار الذي عصف بهما، فكتبت لمى عبود داعية بيروت الى الوقوف من جديد: "قومي يابيروت الحياة والفرح والجمال والسحر قومي فشرقنا مظلم ممل باهت حزين من دون ضحكتك الجميلة وطلتك الأنيقة #من_دمشق_هنا_بيروت".
من دمشق هنا بيروت.. نداء وحدة الدم والمصير
فيما أكد كثيرون على وحدة الدم التي تجمع العبين السوري واللبناني، ووحدة المستقبل كما وحدة التاريخ، فغرد Moaath Sabbagh :"طول عمرنا جيران و اخوة
ارضكون ارضنا و ارضنا ارضكون ❤❤
مهما صار بينات شعوبنا من سوء تفاهم الا طول عمرنا نحن و اللبناني واحد
و انشالله الله يفرج علينا و عليكون و نرجع متل قبل و احسن
#من_دمشق_هنا_بيروت".
من دمشق هنا بيروت.. نداء وحدة الدم والمصير
هذا ما أكدته غفران في تغريدتها التي اكد خلالها ان سوريا ولبنان يشتركان في كثير من الامور التي عصفت بهما، فكتبت:"من كل سوريا وكل سوري #من_دمشق_هنا_بيروت
كنا ورح نبقى بلد واحد عرفنا معنى الدمار والخراب وجربنا الفقد ولا نتمناه لأي بلد او شعب ابدا
وجعكم هو وجعنا
الرحمة للشهداء والله يصبر قلوب اهلهم ومحبينهم
والشفاء العاجل للجرحى
والسلام والمحبة لأرض بيروت الي وصل أنينها لكل العالم".
من دمشق هنا بيروت.. نداء وحدة الدم والمصير
وكذلك حساب Damascene الذي أكد بدوره على محبة الشعبين لبعضهما البعض، "كنا ومازلنا ورح نبقى
شعب واحد ???????????????? ببلدين
اخوة واهل ، اصدقاء واحبة
بالقلب وبالدم والمصير
#من_دمشق_هنا_بيروت
من دمشق هنا بيروت.. نداء وحدة الدم والمصير
من خلال الوسم، ومن خلال التعليقات التي جاءت من قبل المغردين اللبنانيين عليه، يمكن بوضوح تلمّس الوحدة في الضمائر والقلوب التي تجمع الشعبين السوري واللبناني، رغم المحاولات والدسائس للنيل من هذه الوحدة، وقطع هذا الرابط من قبل الدول التي لا تريد سلام سوريا ولبنان، حفاظا على أمن الكيان الصهيوني في المنطقة، ولأن البلدين يشكلان نواة المقاومة في المنطقة ضد وجوده السرطاني في فلسطين المحتلة.
رقم : 878760
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