من دمشق هنا بيروت.. نداء وحدة الدم والمصير

ومن دمشق، قلب سوريا، اطلقت الفنانة السوريةوسم #من_دمشق_هنا_بيروت، دعت من خلاله الشعب السوري إلى اعلان تضامنه مع الشعب اللبناني بعد الكارثة التي اصابت بيروت أول أمس الثلاثاء.الوسم الذي اطلقته مرتجى، لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، وعبّر من خلاله النشطاء عن تضامنهم ومواساتهم لبيروت في حزنها، مؤكدين أن الشعبين السوري واللبناني شعب واحد في دولتين، وأن كل آلام لبنان، هي آلام لدمشق، يتجرعان الوجع نفسه.العديد من السوريين تغنوا ببيروت، واعادوا أشعارا لنزار قباني ومحمود درويش، فغرد حسابمقطعا من قصيدة لدرويش، يتغنى بها ببيروت،وكذلكغردت بقصيدة لنزار قباني، قالها في حربها الاهلية، داعيا اياها للوقوف من جديد،غردت ببعض كلمات تواسي بها بيروت وشعبها، داعية الله ان يطمئن قلب لبنان،تعددت دعوات الشعب السوري للبنان وبيروت بالنهوض من قلب الاعصار الذي عصف بهما، فكتبتداعية بيروت الى الوقوف من جديد:فيما أكد كثيرون على وحدة الدم التي تجمع العبين السوري واللبناني، ووحدة المستقبل كما وحدة التاريخ، فغردهذا ما أكدتهفي تغريدتها التي اكد خلالها ان سوريا ولبنان يشتركان في كثير من الامور التي عصفت بهما، فكتبتوكذلك حسابالذي أكد بدوره على محبة الشعبين لبعضهما البعض،من خلال الوسم، ومن خلال التعليقات التي جاءت من قبل المغردين اللبنانيين عليه، يمكن بوضوح تلمّس الوحدة في الضمائر والقلوب التي تجمع الشعبين السوري واللبناني، رغم المحاولات والدسائس للنيل من هذه الوحدة، وقطع هذا الرابط من قبل الدول التي لا تريد سلام سوريا ولبنان، حفاظا على أمن الكيان الصهيوني في المنطقة، ولأن البلدين يشكلان نواة المقاومة في المنطقة ضد وجوده السرطاني في فلسطين المحتلة.