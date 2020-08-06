موسوي: تعاطف بعض الدول المعادية للبنان نفاق دبلوماسي

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مدينة أرومية (شمال غرب) أعرب موسوي عن مواساته للبنان حكومة وشعبا، واضاف أن بعض الدول حاولت في هذه الظروف الحرجة التصيد في الماء العكر، وهي التي فرضت عقوبات على الحكومة والشعب اللبناني، ومارست الضغوط على لبنان، وتحاول الان اغتنام الفرصة وأبداء التعاطف النفاقي، "بالطبع، الشعب اللبناني وشعوب العالم الحرة تدرك جيدا هذا النفاق والتعاطف الانتهازي".



وشدد على أن إيران مستعدة لإعادة بناء مرفأ بيروت، وقال: لقد أصدر الرئيس روحاني أيضا الأوامر اللازمة لتقديم المساعدة الطبية والإنسانية للبنان وتم تعميم قراره على كل المؤسسات الايرانية.



وفيما يتعلق بتعرض المقاتلات الاميركية لطائرة ماهان الايرانية في الاجواء السورية، أكد أن طهران تحتفظ بحقها في تقديم شكوى ضد المتعرضين للطائرة وقال: بعد هذا الإجراء غير القانوني، تم تقديم الشكوى ابتدائية في هذا الصدد، وجرى اعداد برامج خاصة بمساعدة مختلف المؤسسات المشاركة المعنية بهذا الاجراء غير القانوني.



وقال: إن هذا الإجراء كان تهديدا خطيرا لركاب الطائرة المدنية وانتهاكا لجميع القواعد والقوانين الدولية، لكننا سنرد على هذه القرصنة الجوية في الوقت المناسب.