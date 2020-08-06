هذا ما طلبه الرئيس اللبناني من ماكرون

بيروت (اسلام تايمز )- قال الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على موقع تويتر بأن الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من نظيره الفرنسي تزويد لبنان بالصور التي التقطتها الأقمار الصناعية خلال الانفجار في مرفأ بيروت.