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الخميس 6 آب 2020 ساعة 21:11
هذا ما طلبه الرئيس اللبناني من ماكرون
وأشارت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس الفرنسي وعد بتأمين هذه الصور في اسرع وقت ممكن.
وهز إنفجار قوي مرفأ بيروت عصر يوم الثلاثاء الماضي حيث تسبب بخسائر بشرية ومادية هائلة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
878767
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