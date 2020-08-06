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الخميس 6 آب 2020 ساعة 21:14

ماكرون: سنحضر لمؤتمر دولي لدعم لبنان

ماكرون: سنحضر لمؤتمر دولي لدعم لبنان
وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بأن الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان يشمل كافة القطاعات مشيراً الى أن فرنسا ستدعم عمليات التحقيق في أسباب الحادث بمرفا بيروت.

وتابع ماكرون:"فرنسا ستكون حاضرة لتنظيم المساعدات الدولية وسنحضر لمؤتمر دولي لدعم لبنان" لافتاً :"الاصلاحات الاقتصادية ودعم المجتمع الدولي جاهزة وننتظر الاصلاح الداخلي في لبنان".

وشدد ماكرون بأن لابد من وجود منظومة سياسية تتجاوز الفوارق السياسية مضيفاً بأنني ساعمل على دفع جميع الدول لتقديم المساعدة للبنان.

واشار ماكرون الى وضع الداخلي اللبناني قائلاً:"انتظر من المسؤولين لتقديم الاجوبة على اساس الدولة الديمقراطية، الشعب اللبناني قادر على التغلب على التحديات".

واكد ماكرون:" ليس من صلاحياتي ان اطالب بتغيير الدستور اللبناني، لبنان يعيش وضعية صعبة ولابد من محاربة الفساد واصلاح نظام الطاقة" مضيفاً :"المساعدات لايمكن تقديمها الى لبنان الا بعد الاصلاحات، فرنسا ستساعد لبنان وستقوم بتنظيم المؤتمر الخاص بهذا البلد".

وقال: "ما قبل 4 أغسطس ليس كما بعده إذ أن وقع الانفجار كان كبيرا وهو أشبه بالصاعقة لقيامة لبنان أقوى مما كان".

وتابع: سأعود في الأول من سبتمبر إلى لبنان. هذا وقت تحمل المسؤولية وبناء نظام سياسي جديد ومسؤولية القيادة اللبنانية صياغة ميثاق سياسي جديد.

وقال ماكرون إن الأموال من أجل لبنان موجودة لكنها فقط بانتظار تطبيق الإصلاحات الداخلية.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون أسابيع العمل وهو عمل مشترك ضروري وليس تحت الضغط وأظهرت التجارب أن العقوبات ليست أفضل طريقة إلا أنني لا أستثني أن يكون هناك عقوبات في المستقبل.
رقم : 878768
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