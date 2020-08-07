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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 08:21

وزير الدفاع العراقي يلتقي المالكي.. ماذا دار بينهما؟

وزير الدفاع العراقي يلتقي المالكي.. ماذا دار بينهما؟
وقال مكتب المالكي في بيان، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه مساء الخميس وزير الدفاع جمعة عناد"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع الامنية والعمليات العسكرية التي نفذتها مؤخرا تشكيلات الجيش والحشد الشعبي ضمن عملية ابطال العراق الثانية لملاحقة فلول داعش الارهابية".

واكد المالكي "ضرورة توفير جميع متطلبات التطوير للقوات المسلحة، بما يمكنها من القيام بالمهام والواجبات المناطة بها بكفاءة عالية واقتدار"، مثمنا "الدور الذي تؤديه مختلف صنوف الجيش في مقارعة أعداء العراق".

من جانبه، ثمّن "وزير الدفاع جهود نوري المالكي في تطوير الجيش العراقي بكافة صنوفه خلال فترة توليه رئاسة الحكومة"، مستعرضاً "خطط الوزارة للارتقاء بجهوزية القوات المسلحة".
رقم : 878824
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