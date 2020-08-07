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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 08:30

روحاني يدعو الى الوقوف بوجه الموجة الجديدة من كورونا

روحاني يدعو الى الوقوف بوجه الموجة الجديدة من كورونا
وفي اجتماع للجان الخاصة في المركز الوطني لمكافحة كورونا يوم امس الخميس، قال روحاني انه طبقا لكل الشواهد العلمية الموجودة فان التطبيق الدقيق والصحيح للبروتوكولات الصحية هو السبيل الوحيد والحاسم لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتطرق روحاني الى طريقة تدوين التوجيهات اللازمة لتطبيق التعليمات الصحية وقال : ان المركز الوطني لمكافحة كورونا وبعد الدراسة الدقيقة بشأن التباعد الاجتماعي الذكي وضع التعليمات اللازمة التي تضمن سلامة المواطنين بافضل صورة، وتؤمن في الوقت نفسه الظروف المناسبة لاستمرار الحياة العادية والنشاطات الاقتصادية للمواطنين.

وفي جانب آخر من حديثه تطرق روحاني الى قرب حلول شهر محرم الحرام والمراسم التي تقام في هذا الشهر وقال ان اللجان التخصصية في المركز الوطني لمكافحة كورونا ناقشت هذا الامر بشكل منطقي واصدرت تعليماتها بهذا الشان.

وتابع قائلا: أوكد مجددا ان المنظمين والمشرفين على مراسم عزاء الامام الحسين (ع) ليسوا فقط مسؤولين عن اقامة المراسم بل عن المحافظة على سلامة ارواح عشاق اهل البيت (ع) ، وبالتالي عليهم من الان اتخاذ التدابير اللازمة لمراعاة تطبيق التعليمات الصحية في مراسم العزاء.
رقم : 878828
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