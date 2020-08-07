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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 08:39

مدير مرفأ بيروت من بين الموقوفين على ذمة التحقيق

مدير مرفأ بيروت من بين الموقوفين على ذمة التحقيق
وفي وقت سابق، أعلن مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ بالإنابة القاضي فادي عقيقي في بيان لـ "​الوكالة الوطنية للإعلام​"، "استكمال المرحلة الأولية من التحقيقات المتعلقة بالانفجار المشؤوم الذي وقع في ​مرفأ بيروت​ ـ العنبر رقم 12، والتي كان قد باشرها عند ​الساعة​ 19:00 من تاريخ 24/08/2020 في مسرح الجريمة الذي سيبقى مقفلا حتى انتهاء التحقيق، وتولاها بإشرافه على قسمين الأول من قبل ​الشرطة العسكرية​ في ​الجيش اللبناني​، والثاني من قبل ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​".

وأوضح القاضي عقيقي، أن التحقيق " شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا"، مؤكداً أنه "تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة ​الجمارك​، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، الذي يحوي مادة "نترات الأمونيوم" العالي الدرجة (34.7%)، المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء"، كاشفاً أن "الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق"، مشيرا إلى أن "التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، توصلا لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة، وستتابع من قبل النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات​ بناء للطلب، استكمالا للاجراءات المتخذة من قبله".
رقم : 878833
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