رسالة من الكعبي للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

وكتب الكعبي في تغريده له : "مع حزننا المشفوع بايماننا المطلق بان لبنان الحبيبة ستنهض كالعنقاء من تحت رماد هذه الحادثة المؤلمة، فاننا نؤكد لابناء هذا البلد وقوفنا التام معكم وتضامننا سيما وانكم تمثلون احد اركان الممانعة الصلب وعنفوانها الصلد ممثلا بقائد المقاومة ونبراسها السيد حسن نصر الله".وفي الختام أعرب الامين العام لحركة النجباء عن تعازيه لعوائل الضحايا، مبتهلا الى الله بالشفاء والعافية للمصابين.وهز انفجار هائل، يوم الثلاثاء، مرفأ بيروت، ما أسفر عن عشرات الضحايا وآلاف الجرحى وحدوث أضرار مادية بالغة، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت مدينة منكوبة ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء.