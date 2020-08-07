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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 09:12

القوات العراقية تضبط عجلة معدة للتفجير واعتقال سائقها

القوات العراقية تضبط عجلة معدة للتفجير واعتقال سائقها
وقال المصدر إن "القوات الامنية تمكنت من ضبط عجلة تحمل مادة السيفور (C4) المتفجرة ضمن منطقة الكطيعة في ذي قار".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "القوات الامنية باشرت بتفكيك المادة وفتح التحقيق"، مؤكدا ان "صاحب العجلة تم اعتقاله للتحقيق".
رقم : 878843
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