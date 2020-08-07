الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 آب 2020 ساعة 09:24

حكومة بنغازي تتهم 'أجندات' بزعزعة الأمن والاستقرار بسبب كورونا

حكومة بنغازي تتهم
وكشف بوشناف في بيان صحفي الخميس، إن "هناك أجندات تستغل الرأي العام لزعزعة الأمن والاستقرار، مطالبا المواطنين بعدم الاستماع للإشاعات"، مؤكدا على أن "لا يمكن الاستهانة بجائحة كورونا ولن يتم تهويل أمرها وانتشار الوباء تحت السيطرة".

وأضاف إلى أن "كل ما يجب اتخاذه لمواجهة جائحة كورونا تم اتخاذه منذ شهر مارس الماضي"، مضيفا بأن "العالم لم يتفق على أية معايير ثابتة لمواجهة هذا المرض وفي كل لحظة تتغير التنبيهات حيال الجائحة من حيث رفعها أو التقليل منها، نحن لسنا استثناء عن العالم، وفيما يتعلق بإعادة بعض الإجراءات التي رفعت في السابق، فإن هناك دول كثيرة أعادت الحظر ومنع التنقل بين المدن، وأقفلت المطارات".

وطالب بوشناف خلال بيانه "المواطنين بعدم الاستماع إلا للبيانات الرسمية وأن الحكومة تعمل كفريق واحد ومتعاضدة مع القوات المسلحة ومجلس النواب يتابع كل المستجدات بشأن الوضع الوبائي".

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 4475 إصابة، ووصل عدد المتعافين إلى 640، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 99 وفاة على مستوى البلاد.
وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات الليبية غربي البلاد، حيث مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أو السلطات في شرق ليبيا المتمثلة في الحكومة الليبية بإغلاق المطاعم وقاعات الأفراح ومنع التنقل بين المدن، إلا أنها كررت المطالبة بعدم مخالفة تلك الإجراءات من جانب المواطنين بعد ارتفاع أعداد حالات الإصابة وأصدرتا قرارات جديدة وصارمة بتطبيق حظر التجول وإغلاق الصالات الرياضية وصالات الأفراح والمقاهي وكافة التجمعات، من الساعة 7 مساء إلى الساعة السابعة صباحا.
رقم : 878847
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيف تعاطى "حزب الله" مع تفجيرات بيروت؟
كيف تعاطى "حزب الله" مع تفجيرات بيروت؟
إبن سلمان ومن لف لفه في قفص الاتهام..
إبن سلمان ومن لف لفه في قفص الاتهام..
7 آب 2020
روحاني يدعو الى الوقوف بوجه الموجة الجديدة من كورونا
روحاني يدعو الى الوقوف بوجه الموجة الجديدة من كورونا
7 آب 2020
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
6 آب 2020
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
6 آب 2020
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
6 آب 2020
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
6 آب 2020
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
5 آب 2020
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
5 آب 2020
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
5 آب 2020
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
5 آب 2020
أكثر من 100 شهيد و4000 جريح في انفجار بيروت
أكثر من 100 شهيد و4000 جريح في انفجار بيروت
5 آب 2020
الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟
الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟
5 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس