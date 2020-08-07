النظام البحريني يشن حملة اعتقالات جديدة بحق المواطنين

فقد أقدمت قوات النظام على اعتقال الشاب فاضل عباس الخضيري ضمن حملة الاعتقالات التعسفية المتواصلة في قرية النبيه صالح.



وفي سترو-واديان اعتقلت قوات الخليفي، الشاب حسن البحار عبر حملة مداهمات سافرة قادتها في الجزيرة. وكذلك اعتقلت الشاب فاضل الجفيري.



من جهة اخرى، اعتقلت سلطات الأمن البحريني الخطيب الحسيني الشيخ حامد عاشور فور وصوله إلى مطار البحرين عائدا من الخارج.



وينظر المواطنون إلى أن اعتقال الخطيب الحسيني يأتي ضمن مسلسل الإستهداف الطائفي الذي يتعرض له رجال الدين الشيعة وخطباء المنبر الحسيني في البحرين.



يذكر أن السلطات الحاكمة في البحرين لم تتوقف عن شن حملات المداهمة والاعتقالات التي تطال البحرانيين في مختلف قرى البلاد، منذ اندلاع الحراك السلمي في فبراير ٢٠١١, ضمن سياستها القمعية التي تهدف للقضاء على أي تحرك شعبي يطالب بالحقوق السياسية والاقتصادية والإنسانية المشروعة, التي انتهكتها العائلة الخليفية الحاكمة في البحرين.