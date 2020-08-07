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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 11:18

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة
وأفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت من بيت لحم محمد عطية صبح (23 عامًا) من منطقة جبل هندازة شرقا، وحمزة بلال الدبس (20 عامًا) من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال أثناء اقتحام مخيم الدهيشة، حيث أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر شابًا من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر أبو الرب بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بعد عمليات دهم واقتحام للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها.
رقم : 878858
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