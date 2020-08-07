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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 11:20

جريمة جديدة تقوم بها "قسد" في الحسكة

جريمة جديدة تقوم بها "قسد" في الحسكة
ذكرت مصادر أن "قسد" امعنت في ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي والمنشآت الحكومية والمرافق الخدمية حيث أقدمت اليوم على سرقة المستلزمات المكتبية والأثاث وكافة المحتويات من مبنى الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة ونقلها إلى جهة مجهولة.

واستولت "قسد" الاربعاء على الطابق الثاني من إدارة صوامع الحبوب بمدينة الحسكة وطردت العاملين منه بقوة السلاح.

وكانت قد احتلت بقوة السلاح منذ الـ 27 من حزيران الماضي مبنى الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة ومبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران والمدينة الرياضية وجزءاً من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين منها.

يذكر ان مراسلتنا افادت بمقتل المسؤول العسكري في "قسد" المدعو (شعبان محمد زايد) بنيران مجهولين ببلدة هجين بريف دير الزور السورية.
رقم : 878860
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