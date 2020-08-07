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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 11:26

ألمانيا.. 8 وفيات جديدة بسبب كورونا

ألمانيا.. 8 وفيات جديدة بسبب كورونا
وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 214214 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 8 حالات خلال اليوم الماضي إلى 9183.
وفي وقت سابق حذرت رئيسة اتحاد غرف الأطباء الألماني، سوزانا يونا، من أن بلادها بدأت بالفعل في مواجهة "الموجة الثانية" من تفشي الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وشددت يونا على ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والنظافة كشروط للحفاظ على النجاح الأولي الذي حققته ألمانيا في احتواء أزمة انتشار الفيروس.
رقم : 878862
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