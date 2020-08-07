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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 11:30

حماس: قصف الاحتلال لغزة استمرار للعدوان على شعبنا

حماس: قصف الاحتلال لغزة استمرار للعدوان على شعبنا
وقال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم "هذا القصف على قطاع غزة، استمرار للعدوان المتواصل المتمثل بالحصار المفروض على القطاع منذ اكثر من 14 عامًا".

ولفت إلى أن ” قادة الاحتلال يتوهمون بأن بامكانهم تصدير أزماتهم الداخلية عبر مهاجمة غزة، فالمقاومة ستكون قادرة في كل مرة على بعثرة أوراق الاحتلال وارباك حساباته”.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر مساء الخميس، موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" اطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخين على الموقع، قبل أن يستهدفه صاروخ ثالث من طائرة حربية.

وأعلن جيش الاحتلال استهداف موقع لحركة "حماس"، زاعمًا أنه رد على إطلاق بالونات محملة بشعل حارقة في وقت سابق أمس باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.
رقم : 878863
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