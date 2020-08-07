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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 11:33

وزير الداخلية اللبناني يلوّح بالاستقالة

وزير الداخلية اللبناني يلوّح بالاستقالة
وأكد محمد فهمي  انه "اذا لم تُسمّ لجنة التحقيق المسؤولين عن انفجار بيروت بعد انتهاء مهلة الايام الخمسة، فأنا سأستقيل"، مضيفاً: "امّا ان يجري اتخاذ أقصى العقوبات في حق المتسبّبين بالكارثة، وامّا ان اذهب الى البيت... لا حل وسطاً في هذه المسألة".

وكشف فهمي انه "تم حتى الآن توقيف 23 شخصاً على ذمة التحقيق، من كل الفئات الادارية في المرفأ"، لافتاً الى "انّ رؤوساً كبيرة في المرفأ يجب أن تُحاسب وتنال عقابها، من دون أن تكون هناك مراعاة لأيّ حصانات سياسية او طائفية". واشار الى انه تأثر كثيراً بالحالات الإنسانية التي تَرتّبت على الكارثة.

واضاف: "وما زاد من تأثّري مقطع ​فيديو​ أرسله إلي ابني، ويَظهر فيه كيف أنّ المكان الذي كان يوجد فيه اهتَزّ بقوة تحت وطأة الانفجار، ما عَرّض حياته للخطر. وقد قال لي ابني: "لا تنسى هذا الفيديو ولا الشهداء والجرحى الذين سقطوا نتيجة الإهمال، وعليكم أن تحاسبوا المسؤولين عمّا حصل او أن ترحلوا، وهو على حق بالتأكيد".
رقم : 878864
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