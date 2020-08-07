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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 12:42

صحيفة 'اسرائيلية': نتنياهو يسعى لتشكيل حزب جديد

صحيفة
وذكرت الصحيفة ، صباح اليوم الجمعة، أن نتنياهو يسعى بشكل غير رسمي إلى تشكيل حزب يميني جديد، بقيادة أحد مساعديه السابقين، حاييم بيبس، الذي يتولى منصب رئيس بلدية موديعين ورئيس السلطة المحلية فيها.

وأفادت الصحيفة بأن الهدف من ذلك هو المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث نقلت الصحيفة على لسان مصادر في حزب "الليكود" الحاكم"، أن هذه الخطوة هدفها السماح لحزب يميني آخر منفصل عن الليكود، لزيادة أصوات الكتلة اليمينية في الانتخابات المقبلة لتصل إلى 61 عضوا، دون الحاجة لأحزاب من خارجها.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو لا يثق بكامل أحزاب الكتلة اليمينية، ولا يمكنه التأكد من أنه سيكون لديه كتلة من 61 عضوا في الكنيست، لهذا فهو يعمل من وراء الكواليس لتأسيس حزب يميني يحصل على عدة مقاعد، ويضمن له كتلة من 61 مقعدا.

وأشارت إلى أن نتنياهو خاض ثلاث جولات انتخابية للكنيست لم يحسم فيها الأغلبية بشكل يتيح حرية اختيار وزرائه بشكل كامل، فضلا عن أن نتنياهو يعتقد أن هذه الخطوة ستسمح للحزب الجديد باستيعاب الناخبين الذين أصيبوا بخيبة أمل منه في ظل الإخفاقات في التعامل مع جائحة كورونا.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي العام في فلسطين المحتلة استمرار تراجع شعبية حزب الليكود وعلى رأسه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبين الاستطلاع الذي نشرته قناة "كان11" العبرية أن حزب الليكود تراجع بواقع 6 مقاعد مقارنة بآخر انتخابات بحصوله على 30 مقعدا، بينما حصل قطب الحكومة الثاني المتمثل بتحالف "أبيض-أزرق" بزعامة بيني غانتس على 12 مقعدا وذلك في تراجع بواقع 6 مقاعد مقارنة بآخر انتخابات.
رقم : 878871
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