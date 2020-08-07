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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 12:44
مفاجأة من العيار الثقيل..

معارض سعودي يكشف مخطط بن سلمان لتولي الحُكم

معارض سعودي يكشف مخطط بن سلمان لتولي الحُكم
وقال العتيبي، وفق مقطع فيديو: الكلام اللي أقوله كلام مصيري. الملك سلمان خارج اللعبة تماما. محمد بن سلمان سيعلن عن تنصيب نفسه في الفترة المقبلة، نحن أمام مجرم قاتل متهور استخدم جميع الأساليب الدنيئة لينصب نفسه ملكاً.

وأضاف العتيبي: في المقابل أحمد بن عبد العزيز رافض وبشدة حدوث ذلك ولولا ثباته كان من زمان أعلن بن سلمان تنصيب نفسه ملكا، ومديرة المخابرات الأمريكية وصلت السعودية لحل الخلاف، ونحن لا نريد أن يكون الحل لصالح محمد بن سلمان.

وتابع: لن أقول لكم أحمد بن عبد العزيز خليفة راشد أو حاكم مثالي لكن أضعف الإيمان أن فيه أمل يحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب، وللي ما يبغون آل سعود اعتبروها مرحلة فأحمد ممكن التفاهم معه ويحترم ديننا وثقافتنا ولا يتحالف مع أعداء الأمة ومستعد لإطلاق سراح المعتقلين، فالسعودية أصبحت رهينة هذا الولد.

من جهته، قال المغرد الشهير مجتهد والمعروف بتسريباته من داخل الأسرة السعودية الحاكمة، إنه وطبقاً لمقربين من ولي العهد محمد بن سلمان فبعد فضيحة سعد الجبري التي سقطت عليه وهو أصلا في أزمة بسبب قرار استلام المُلك، والآن يميل بقوة للهروب إلى الأمام.

ويتهم سعد الجبري محمد بن سلمان، بمواصلة محاولة اغتياله بما في ذلك حصوله على فتوى دينية تسمح بقتله.
رقم : 878872
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