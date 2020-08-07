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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 12:47

الإمارات تستقبل ملك إسبانيا الهارب خوان كارلوس

الإمارات تستقبل ملك إسبانيا الهارب خوان كارلوس
وأوضحت الصحيفة، أنه ومنذ أن أعلن خوان كارلوس قراره المفاجئ بمغادرة إسبانيا يوم الاثنين لم يكن هناك تأكيد رسمي لمكان وجوده.

وقالت الصحيفة إن الطائرة كانت في طريقها من باريس إلى أبوظبي وتوقفت في مدينة بيجو بشمال غرب إسبانيا لنقل خوان كارلوس وأربعة من حراس الأمن وشخص آخر.

وقرر الملك الأب خوان كارلوس مغادرة إسبانيا والهجرة إلى بلد ثان وعدم العودة إلى القصر الملكي نتيجة الفضائح المالية التي تورط فيها واحتمال ملاحقة القضاء له بتهمة تبييض الأموال والرشاوى من أنظمة ملكية عربية. وكانت حكومة مدريد قد طلبت من الملك مغادرة القصر الملكي في العاصمة.

وكان رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانتيش قد طلب من الملك فيليبي السادس إيجاد حل لملف الملك الأب بعد تورطه في قضايا فساد مالي وراءها بعض الأنظمة العربية مثل السعودية، وقيام القضاءين السويسري والإسباني بالتحقيق في هذا الفساد المالي.
ويعود جزء من هذا الفساد إلى رشاوى حصل عليها الملك خوان كارلوس نتيجة توسطه في صفقات القطار السريع بين مكة والمدينة الذي تولت تشييده شركات إسبانية، حيث تبين أنه حصل على مئة مليون دولار كرشاوى من السعودية.

واكتشف الملك فيليبي السادس أنه مستفيد من مؤسسات مسجلة في الخارج باسم أبيه خوان كارلوس، دون أن يكون له علم بتعيينه كمستفيد في مؤسسة زاغاتا ومؤسسة لوكوم في حال وفاة والده خوان كارلوس، وأنه توصل من خلال قسم دولي للمحاماة لهذا الخبر السنة الماضية، ومباشرة قام بتحرير إشهاد أمام موثق يشهد فيه بعدم صلته بالمؤسستين وأبلغ السلطات بذلك.

في وقت سابق، نشرت صحف بريطانية تقارير تفيد بأن الملك فيليبي السادس استفاد من أموال مؤسستين تابعتين لوالده وتديران 65 مليون دولار مصدرها عمولات ورشاوى من السعودية.

ومن المعروف أن الإمارات أصبحت مؤخراً مملكة للفساد والفاسدين ووجهة عمليات غسيل الأموال والتجارة غير المشروعة، خاصة في ظل التسهيلات التي يقدمها حكامها للفاسدين في العالم، خاصة الحماية من الملاحقة القضائية.
رقم : 878873
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