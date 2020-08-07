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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 13:36

الرئيس روحاني : تكريم الصحفي هو تخليد للحقائق

الرئيس روحاني : تكريم الصحفي هو تخليد للحقائق
جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس روحاني بمناسبة يوم الصحفي في ايران الذي يصاف 7 اب/ اغسطس.

واضاف روحاني ان ايران في ظل الضغوط القصوى للحظر وتحريف الحقائق بحاجة إلى رواة لسحب الواقع من تحت أنقاض التحريف ولجعل الأمل القائم على الحقيقة أكثر واقعية.

ووصف روحاني يوم الصحفي بانه ليس فقط للاحتفال بالمهنة والتخصص، إنما تذكيرًا بالقيم العظيمة مثل البحث عن الحقيقة وزيادة الوعي، مضيفًا : نحن بحاجة إلى البحث الدؤوب عن الحقيقة والوعي والسرد غير المتحيز.

واضاف روحاني " ان العالم وايران اليوم بحاجة إلى أناس يرجحون الحقيقة على أي انتماء وينيرون الدرب في ظل التعقيدات والغموض والظلام ".

وقال ان الصحفيين هذه الايام ليسوا فقط مدافعين عن الحقيقة بل هم ايضا مدافعين عن الصحة العامة مؤكدا أنه يمكننا هذه الايام من مشاهدة ابطال في مجال الصحة ومكافحة كورونا وفي الاقتصاد وفي الاعلام دفاعا عن الحقيقة .

وهنأ رئيس الجمهورية بيوم الصحفي في ايران وهو يوم ذكرى استشهاد المراسل الايراني 'محمود صارمي' والدبلوماسيين الايرانيين الثمانية علي ايدي جماعة طالبان في افغانستان بتاريخ 7 آب/غسطس 1998.

وكذلك هنأ النائب الاول لرئيس الجمهورية " اسحاق جهانغيري " يوم الصحفي وقال ان مساعدة الصحفيين هي مساعدة الجميع .

كما هنأ وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد " امير حاتمي " يوم الصحفي في ايران، معتبرا ان الصحفيين فنانون يرسمون الحقيقة باقلامهم ويجاهدون في سبيل الدفاع عن القيم والمبادئ .
رقم : 878881
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