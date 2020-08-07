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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 13:49

صحة ايران: 2450 اصابة جديدة بكورونا وتعافي 279724

صحة ايران: 2450 اصابة جديدة بكورونا وتعافي 279724
وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2450 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 322 الفا و 567 شخصا لغاية الان.

كما اكدت المتحدثة سيما سادات: 156 وفاة شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 18 الف و 132 شخصا، كما اشارت المتحدثة الى ان هناك 4136 من المصابين في حالة حرجة.

واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 279 الفا و 724 شخصا لغاية الان.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و637 الفا و 575 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 878886
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