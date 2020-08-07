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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 14:10

الجبري: بن سلمان يريد اشباع رغبته الشديد بالقتل!

الجبري: بن سلمان يريد اشباع رغبته الشديد بالقتل!
بحسب ملفات القضية فان الجبري يتهم بن سلمان بأرسل فريقا لقتله في عام الفين وثمانية عشر في كندا لكن السلطات المحلية احبطت تلك المحاولة.

وفي الدعوى يتهم الجابري بن سلمان بإرسال فرقة لقتله وتقطيع أوصاله بالطريقة نفسها التي قُتل بها الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول، بهدف إشباع رغبته الشديدة بالقتل حسب تعبيره.

واضاف الجابير إنّ ول العهد يرغب في التخلّص منه، لأنّه يعرف الكثير عن أنشطته، بما يجعل من ذلك تهديداً وجوديّاً لصورة بن سلمان أمام الحكومة الأميركيّة.

الدعوى القضائية المؤلفة من مئة وسبعة صفحات، مرفوعة ضد ولي العهد السعودي واربعة وعشرين آخرين أمام محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا.

الدعوى تشير إلى أن فريق الاغتيال الذي ارسله ابن سلمان كان مؤلفا من مجموعة مقربة منه وتسمى فرقة النمر وكانت تحمل حقيبتين تحتويان أدوات تحقيقات جنائية وكان من بينها شخص يعلم كيفية تنظيف مسرح الجريمة من الأدلة. وتقول الدعوى ان الفريق سافر الى كندا بنية قتل الجبري، وأن اعضاء فريق الاغتيال حاولوا دخول كندا بشكل مستتر إذ سافروا بتأشيرات سياحية، وتظاهروا بعدم معرفة بعضهم ببعض.

لكن ضباط الحدود ارتابوا في الأمر وعثروا على صورة تظهر عددا منهم معا مما كشف كذبهم وأحبط مهمتهم.

الجبري قال إنه رفع الدعوى القضائية في الولايات المتحدة لعدة أسباب ابرزها ان التحضير للعملية والكثير من الأفعال جرى داخلها. كما تستند الدعوى الى علمِ مسؤولين اميركيين كبار بتفاصيلِ محاولةِ الاغتيالِ، وان ولي العهد السعودي تعقبه في كندا واميركا بعد الاغتيالِ والحصولِ على ملفاتٍ بالغةِ الاهمية. وتطالب الدعوى بتعويضات يتم تقدير قيمتها أثناء المحاكمة. وهذه الواقعة حدثت بعد أقل من أسبوعين من قتل خاشقجي وتقطيع اوصاله واذابتها في اسطنبول التركية.
رقم : 878897
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