الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 آب 2020 ساعة 14:51

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعلق على تنحي برايان هوك

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعلق على تنحي برايان هوك
وفي تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في تويتر ، تعليقا على تنحي المبعوث الاميركي الخاص بايران ، برايان هوك، قال موسوي: لا فرق بين جون بولتون وبرايان هوك وإليوت أبرامز، عندما يتعلق الأمر بسياسة اميركا تجاه ايران، أخذ المسؤولون الأمريكيون لقمة أكبر من أفواههم، إنه نفس الشيء بالنسبة لمايك بومبيو ودونالد ترامب والمسؤولون الاميركيون في المستقبل.

واستخدم موسوي في تغريدته ، # وسم (هاشتاغ) سياسة _ فاشلة.

وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، الذي كان يقود خط الرئيس دونالد ترامب المتشدد تجاه طهران، قد تنحى عن منصبه الخميس، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أن هوك (52 عاما) -الجمهوري الذي يعد من بين أقوى الشخصيات في الخارجية الأميركية- قرر الاستقالة والعودة إلى العمل في القطاع الخاص.

ويأتي التنحي المفاجئ لهوك في وقت دقيق تحاول فيه واشنطن حشد التأييد في الأمم المتحدة لتمديد الحظر التسليحي المفروض على إيران، وفي وقت يعد فيه مجلس الأمن الدولي لتصويت يجري الأسبوع المقبل على الأمر.

وسيحل إليوت أبرامز (72 عاما) محل هوك، وهو أيضا من قدامى حزب الجمهوريين وكان أحد مهندسي غزو العراق في عام 2003، وقاد مؤخرا حملة ترامب غير الناجحة للإطاحة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وسيواصل أبرامز، الذي عرف في الثمانينيات بقيادته حملة الدفاع عن الحكومات اليمينية في أميركا اللاتينية، مهامه كممثل خاص لشؤون فنزويلا، إلى جانب دوره كمبعوث خاص بإيران.
رقم : 878906
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإعلام العبري والخليجي والمتاجرة بدم اللبنانيين
الإعلام العبري والخليجي والمتاجرة بدم اللبنانيين
كلمة السيد نصر الله حول انفجار بيروت
كلمة السيد نصر الله حول انفجار بيروت
7 آب 2020
كيف تعاطى "حزب الله" مع تفجيرات بيروت؟
كيف تعاطى "حزب الله" مع تفجيرات بيروت؟
7 آب 2020
إبن سلمان ومن لف لفه في قفص الاتهام..
إبن سلمان ومن لف لفه في قفص الاتهام..
7 آب 2020
روحاني يدعو الى الوقوف بوجه الموجة الجديدة من كورونا
روحاني يدعو الى الوقوف بوجه الموجة الجديدة من كورونا
7 آب 2020
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
6 آب 2020
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
6 آب 2020
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
6 آب 2020
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
6 آب 2020
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
رسالة من قائد الثورة الى اللبنانيين
5 آب 2020
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
5 آب 2020
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة
5 آب 2020
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"
5 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس