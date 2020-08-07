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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 14:54

هل تستقبل النجف الأشرف الزائرين بمناسبة عيد الغدير؟

هل تستقبل النجف الأشرف الزائرين بمناسبة عيد الغدير؟
ووجه الياسري قيادة الشرطة بمعاقبة احدى نقاط التفتيش الخارجية لعدم تطبيق افرادها قرارات خلية الازمة بشكل صحيح.

وكانت خلية الأزمة في محافظة النجف الأشرف قد أصدرت يوم الثلاثاء 12 تموز الماضي، بيانا حول قرارات جديدة اتخذتها الخلية حول حظر التجوال الوقائي، اذ قالت الخلية في بيانها، إن "قرارات خلية الأزمة في محافظة النجف الأشرف والتي اتخذت برئاسة محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، تضمنت أن يبدأ حظر التجوال الجزئي من الساعة الثانية عشرة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا".

ولفتت الخلية الى ان "القرارات تضمنت غلق السيطرات خلال عيدي الأضحى والغدير بالكامل وحركة التجوال طبيعية داخل المحافظة لغاية الساعة الثانية عشرة ليلا".

وأضافت، أن "كثرة الإصابات في النجف وبقية المحافظات تجعلنا نعتذر عن استقبال الزائرين من المحافظات الأخرى"، ووجهت الخلية "مديرية شرطة النجف بتشديد وغلق الطرق النيسمية القادمة ومنها الحرية والمهناوية"، مبينة أنها "ستحاسب القادة الأمنيين ولن تسمح بأي خرق من الطرق النسيمية".

وطالبت الخلية "قسم الصحة العامة بتقديم رؤية وتقرير صحي ودراسة حول إحياء مراسم عاشوراء، لكي يتم مناقشة تلك الرؤية مع خدمة الإمام الحسين وأصحاب المواكب الحسينية".
رقم : 878907
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