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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 17:44

جلالي : الحظر الأميركي ضد الشعوب جريمة ضد الإنسانية

جلالي : الحظر الأميركي ضد الشعوب جريمة ضد الإنسانية
في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في موقع تويتر، قال جلالي : ان الحظر الاميركي الاحادي الجانب ضد الشعوب في ظل تفشي كورونا هو جريمة ضد الانسانية ويتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.

واضاف السفير الايراني في موسكو: ان الحظر الاحادي الجانب الذي يستهدف رفاهية شعب ما هو بمثابة حرب ضد المدنيين وجريمة ضد الانسانية.

وتابع جلالي قائلا: ان الحظر الاحادي الجانب في ظل ظروف تفشي كورونا والذي يستهدف الاقتصاد والصحة والعلاج هو جريمة ضد الانسانية.

وطالب جلالي الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي والتدخل السريع لانهاء هذا الحظر الجائر الذي يهدد سلامة وصحة الشعوب.
رقم : 878921
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