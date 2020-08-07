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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 17:46

العراق والسعودية يؤكدان التزامهما التام باتفاقية ‘‘أوبك +‘‘

العراق والسعودية يؤكدان التزامهما التام باتفاقية ‘‘أوبك +‘‘
وبحث الوزيران آخر تطورات الأسواق البترولية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على البترول، والتقدّم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق "أوبك +".

وأكد وزير النفط العراقي أن العراق يعتزم الالتزام بالاتفاق بنسبة 100% خلال الشهر الحالي، موضحاً أن العراق سيُضيف تخفيضاً من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يومياً، في شهري أغسطس وسبتمبر، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور مايو ويونيو ويوليو.

وأضاف أن هذا التخفيض يُضاف إلى الخفض الذي يبلغ 850 ألف برميل يومياً، الذي التزم العراق به، في شهري أغسطس وسبتمبر، بموجب اتفاقية "أوبك +" الحالية، وسيصل إجمالي الخفض في إنتاج العراق في شهري أغسطس وسبتمبر إلى (1.25) مليون برميل يوميًا لكل شهر.
رقم : 878922
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