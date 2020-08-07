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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 19:23

الصحة القطرية تعلن تسجيل 291 إصابة جديدة بكورونا

الصحة القطرية تعلن تسجيل 291 إصابة جديدة بكورونا
وأشارت الوزارة أيضا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين تبلغ أعمار أصحابهما 64 عاما و75 عاما، وكانا قد تلقيا الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 178 وفاة.

وأكدت الوزارة، شفاء 311 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 109142 شخصا.

ونوهت بأنه "تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل، وأنهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي".

وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية المتبعة، وهي:
- تجنب التقارب الجسدي مع الآخرين، وتجنب الأماكن المزدحمة، وكذلك تجنب الأماكن المغلقة التي تعج بالناس.

- ارتداء الكمامات.
- غسل اليدين بانتظام.
- الاستمرار في حماية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

الصحة القطرية تعلن تسجيل 291 إصابة جديدة بكورونا
رقم : 878929
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