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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 19:34

تشديد على الإجراءات الاحترازية في سوريا

تشديد على الإجراءات الاحترازية في سوريا
أعلن ذلك وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، موضحا قوله: كنا حريصين على قضاء المواطن السوري لعطلة هادئة على الشواطىء السورية، فيما تشير التقديرات إلى أن 120 ألف شخص ارتادو الشواطىء من المحافظات، يضاف لهم ذات العدد من أبناء محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وأضاف مرتيني، تصلنا معلومات عن إقامة البعض لتجمعات كحفلات أعراس أو تعزية في أماكن سكنية، هذه الأمور تخضع لقيادة الشرطة والوحدات الإدارية المعنية وخلال اجتماع أمس تم التوجيه بأن تؤازر قيادة الشرطة وزارة السياحة في المحافظات.

وتم التوجيه بمراقبة دوريات الضابطة العدلية التابعة لوزارة السياحة للمنشأت غير المرخصة سياحياً مثل المقاهي والمتنزهات الشعبية وإخطار المسؤولين بأي مخالفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما نقوم بمراقبة التجمعات في المنشآت المصنفة كمزارع ونخطر قيادات الشرطة والوحدات الإدارية بها، نتمنى من الأخوة المواطنين الإبلاغ عن أي شكوى من إزعاج أو مخالفات لتطبيق مبدأ السلامة العامة.

وتابع: نأمل إلى الآن عدم الوصول إلى تطبيق حجر جزئي أو شامل وألا يكون هناك إغلاقات، ونبقى فقط على إجراءات التخفيف، وسيتم في نهاية المرحلة الثالثة إعادة تقييم للوضع العام واتخاذ القرار المناسب.

ورغم كل المناشدات إلا أن البعض لا ينصاع لتطبيق والالتزام بالإجراءات الاحترازية لذلك نضطر لأخد إجراءات أكثر صرامة، وتم التوجيه بإغلاق كل مدن الملاهي وصالات الألعاب المغلقة والمكشوفة الملحقة بالمنشآت السياحية.
رقم : 878934
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