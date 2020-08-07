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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 19:39

رئيس المجلس الأوروبي يزور بیروت

رئيس المجلس الأوروبي يزور بیروت
ومن المقرر أن يجري ميشيل، الذي يترأس قمم زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27، محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، السبت، وفقا لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

كما سيشارك ميشيل إلى جانب مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر للجهات المانحة تنظمه فرنسا، لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لسكان المدينة.
وفي السياق ذاته، أفادت بروكسل بأن الاجتماع الافتراضي للمؤتمر سيعقد الأحد المقبل، فيما لم تؤكد فرنسا موعده بعد.

بدوره، قال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الجمعة، إن قادة أوروبا يؤكدون على الحاجة إلى التغيير في لبنان، الذي اهتز بالفعل بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة وجائحة كورونا قبل حادثة الانفجار.

وأضاف أن المأساة "هي دعوة لليقظة أيضا للسياسيين اللبنانيين لبدء جهود لتوحيد أنفسهم والشروع في جهود إصلاحية جادة للغاية".

وتابع بأنه "من الواضح جدا للشعب اللبناني وكذلك للشركاء اللبنانيين بالخارج أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات جذرية".

والخميس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 33 مليون يورو إلى لبنان لتلبية احتياجاته الضرورية.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي "مواد شديدة التفجير".

وخلف الانفجار 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 الى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.
رقم : 878937
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