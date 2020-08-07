نكبة بيروت...بين لملمة الخسائر والمطالبة بتحقيق العدالة

وفيما الخسارة لا تقدر باثمان بقي هناك من يحاول الاستثمار في وجع الناس ومصيبتهم لياخذ الملف الى التدويل حسب الاوساط السياسية.



أيضا ووسط تدفق المساعدات الدولية ومن بينها الايرانية بدأت المستشفيات الميدانية تأخذ دورها لمؤازة العجز في المستشفيات اللبنانية. هذا في وقت استمرت فرق الانقاذ برفع الانقاض والبحث عن مفقودين قيل انهم بالعشرات ،هذا وقد لامس عدد الجرحى الستة آلاف واكثر من 150 قتيلا في حصيلة غير نهائية.



وفي سياق متصل دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى ضرورة اجراء تحقيق دقيق وشفاف في انفجار مرفأ بيروت ومعاقبة من يتحمل مسؤولية الحادثة بشكل عادل.



وطالب السيد نصر الله في كلمة له جميع المسؤولين في الدولة الى الجدية في اجراء التحقيق لمعرفة الحقيقة ومحاكمة المقصرين، وشدد على ضرورة عدم السماح بحماية احد من قبل التوازنات الطائفية والسياسية، كما اقترح تكليف الجيش باجراء التحقيق باعتباره مؤسسة تحظى بثقة اللبنانيين.



واكد السيد نصر الله ان الاولوية في هذه المرحلة هي للتعاطف والتعاون والتعاطي بشكل استثنائي على كل الصعد مع تداعيات الحادث.



ومن جانبه أكد ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية ​ميشال عون اليوم الجمعة، أن العمل جار لإظهار الحقيقة للشعب اللبناني، مشيرا إلى أن "التحقيق​ سيشمل المسؤولين المباشرين، والعزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة والعدالة ستقوم بواجباته".



وقال الرئيس عون: "انا العماد ميشال عون تعرفونني بالحرب وبالسلم ولا احد يستطيع ان يدفعني باتجاه الخطأ ولا احد يستطيع أن يمنعني عن كشف الحقائق"، لافتا إلى أن "أبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار، ولن يكون هناك أي غطاء لكل من تورط في انفجار مرفأ بيروت".



واعتبر أن "العدالة المتأخرة ليست بعدالة، ويجب أن تكون فورية ولكن دون تسرع"، مشددا على ان "تفجير 4 آب فك الحصار وستبدأ عملية إعادة الاعمار بأسرع وقت، وانا اقترحت تقسيم المناطق المتضررة واشراف كل دولة على منطقة وبيروت ستعود اجمل مما كانت".



وأوضح الرئيس اللبناني أنه "يجب التحقيق بأمرين هامين حول الحادث: أولا كيف دخلت المواد المتفجرة الى المرفأ وهناك مسؤولية حفظ المتفجرات سبع سنوات، بعضهم كتب للسلطات المختصة وطبعا كان هناك عدم ادراك أو اهمال للقيام بالاعمال اللازمة لكي لا نصل لما حدث"، مضيفا أن الأمر الثاني يتعلق بإمكانية أن يكون الحادث قد وقع عن طريق اهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة".



وتابع الرئيس عون أنه طلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان يزودونا بالصور الجوية لنحدد ما اذا كان هناك طائرات وإذا ظهر بالصور صواريخ"، مؤكدا أنه "اذا لم يكن لدى الفرنسيين مثل هذه الصور فسنطلبها من دول اخرى لنحدد اذا كان هناك اعتداء خارجي".



وفي سؤال حول المطالب بعودة الاستعمار الفرنسي، قال الرئيس عون: "مش ع ايامي بينمس بالسيادة".



ومن جهته طالب نائي رئيس المجلس الاسلامي الاعلى الشيخ علي الخطيب بالكشف عن المسؤولين عن الانفجار وإنزال أشد العقوبات بهم.



وشدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في رسالة الجمعة، على أن "النكبة التي حلت بوطننا وأصابت كل اللبنانيين، لا تقل عن كارثة حرب شنَّها العدو الصهيوني على بلدنا وشعبنا، وهي تتزامن مع تآمر خارجي فساد داخلي وعدم مسؤولية، أفضت الى نتيجة واحدة هي دمار البلاد والعباد، ونحن نطالب الحكومة بالتوسع السريع في تحقيقاتها وكشف المتسببين والمسؤولين عن الانفجار وإنزال أشد العقوبات بحقهم، فهؤلاء المجرمون يجب أن يكونوا عبرة لغيرهم".



وناشد اللبنانيين أن "يتكاتفوا ويتعاضدوا فيجسدوا وحدتهم الوطنية فعل تضامن وتعاون وتكافل، يؤكد العيش المشترك والشراكة الوطنية في مواجهة تداعيات هذه الفاجعة، وننوه بأصحاب الهمة العالية الذين بادروا الى مد يد العون والمساعدة لإخوانهم في الوطن، ونطالب السياسيين بأن يتعالوا عن المصالح الخاصة ويتضامنوا لإنقاذ لبنان من أزماته التي فاقمتها الكارثة الكبرى التي حلت بوطننا، مما تستدعي ان تتعاون القوى السياسة مع الحكومة في إعادة إعمار ما هدمه الانفجار الكبير والتفرغ لإغاثة المتضررين وتعويضهم وتأمين المأوى والمساعدات الضرورية لهم.



ونحن نأسف أن يشهد لبنان إسفافا وابتذالا إعلاميا وتحريضا على الفتنة، فيما يعيش كارثة لا تزال أجساد الضحايا وأشلاؤهم على الأرض ومصير الكثيرين مجهولا، بدلا من الحض على تعاون جميع الأفرقاء للخروج من هذه المحنة والتخفيف عن المصابين".

