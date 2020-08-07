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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 20:16

لليوم الثالث ارتفاع الإصابات بكورونا في السعودية

لليوم الثالث ارتفاع الإصابات بكورونا في السعودية
وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بمتابعة كورونا في السعودية، إلى إنه "تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة وفاة، منذ بداية تفشي الوباء في المملكة".

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 248948 شخصا.

وكشفت الوزارة، أن "عدد الحالات النشطة بلغ 33752 ، والحالات الحرجة 1892 حالة.

وتشير الأرقام المعلنة اليوم، إلى أن المنحنى الوبائي في البلاد سجل صعودا، بعد أن كان طيلة الفترة الماضية، يسجل انخفاضا مضطردا، حيث أعلن عن تسجيل 1402 إصابة بالوباء أمس الخميس، مقابل 1389 إصابة الأربعاء و1342 إصابة الثلاثاء، و1258 إصابة الاثنين.
رقم : 878941
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