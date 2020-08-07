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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 20:22

تحالف العدوان يواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني

تحالف العدوان يواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني
وأوضح مصدر عسكري  أن طيران العدوان شن أربع غارات على سيارات المواطنين في منطقة المعاطرة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف ما أدى إلى استشهاد وإصابة 22 مواطناً بينهم نساء وأطفال.
 
وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 48 خرقاً بالحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق ثلاث طائرات تجسسية و 16 خرقاً بالقصف الصاروخي والمدفعي.
 
واستهدفت قوى العدوان بعدد من قذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة باتجاه الضبياني وكلية الهندسة وشارع الـ50، وأطلقت ثلاثة صواريخ كاتيوشا باتجاه شارع صنعاء وحديقة حديدة لاند ومطار الحديدة.
 
وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بالمدفعية قرية الدحفش بأطراف الدريهمي المحاصرة.
 
وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف محافظة صعدة، وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
 
ومن جانبها فقد أدانت السلطة المحلية بمحافظة الجوف جريمة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية خب والشعف والتي راح ضحيتها أكثر من 20 مواطناً بين شهيد وجريح.

وأكدت السلطة المحلية في بيان أن استمرار ارتكاب العدوان المجازر الوحشية بحق المدنيين من النساء والأطفال يستدعي من جميع أحرار وقبائل اليمن التحرك الفاعل لرفد الجبهات والأخذ بثأر الأبرياء.
 
ودعا البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لاتخاذ موقف تجاه جرائم العدوان المستمرة بحق المدنيين والخروج من دائرة الصمت ومداهنة المعتدين.
 
ومن جهتها أدانت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل، استمرار الجرائم المروعة لطيران العدوان بحق المواطنين وآخرها جريمة المعاطرة في مديرية خب والشعف بالجوف.


ودعت الهيئة في بيان مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل وكافة المنظمات الدولية والحقوقية ودول العالم الحر، للاضطلاع بواجبها الأخلاقي والإنساني والضغط على دول العدوان لوقف هذه الجرائم وسرعة رفع الحصار الجوي والبري والبحري على اليمن.
 
وطالب البيان بسرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان ومحاسبة مرتكبيها.
 
رقم : 878945
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