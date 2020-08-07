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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 20:25

دعوات للكشف عن المسؤولين عن انفجار بيروت وإنزال أشد العقوبات بهم

دعوات للكشف عن المسؤولين عن انفجار بيروت وإنزال أشد العقوبات بهم
شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في رسالة الجمعة، على أن "النكبة التي حلت بوطننا وأصابت كل اللبنانيين، لا تقل عن كارثة حرب شنَّها العدو الصهيوني على بلدنا وشعبنا، وهي تتزامن مع تآمر خارجي فساد داخلي وعدم مسؤولية، أفضت الى نتيجة واحدة هي دمار البلاد والعباد، ونحن نطالب الحكومة بالتوسع السريع في تحقيقاتها وكشف المتسببين والمسؤولين عن الانفجار وإنزال أشد العقوبات بحقهم، فهؤلاء المجرمون يجب أن يكونوا عبرة لغيرهم".

وناشد اللبنانيين أن "يتكاتفوا ويتعاضدوا فيجسدوا وحدتهم الوطنية فعل تضامن وتعاون وتكافل، يؤكد العيش المشترك والشراكة الوطنية في مواجهة تداعيات هذه الفاجعة، وننوه بأصحاب الهمة العالية الذين بادروا الى مد يد العون والمساعدة لإخوانهم في الوطن، ونطالب السياسيين بأن يتعالوا عن المصالح الخاصة ويتضامنوا لإنقاذ لبنان من أزماته التي فاقمتها الكارثة الكبرى التي حلت بوطننا، مما تستدعي ان تتعاون القوى السياسة مع الحكومة في إعادة إعمار ما هدمه الانفجار الكبير والتفرغ لإغاثة المتضررين وتعويضهم وتأمين المأوى والمساعدات الضرورية لهم. ونحن نأسف أن يشهد لبنان إسفافا وابتذالا إعلاميا وتحريضا على الفتنة، فيما يعيش كارثة لا تزال أجساد الضحايا وأشلاؤهم على الأرض ومصير الكثيرين مجهولا، بدلا من الحض على تعاون جميع الأفرقاء للخروج من هذه المحنة والتخفيف عن المصابين".
رقم : 878946
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