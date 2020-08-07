تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في الأردن الجمعة

وتوزعت الحالات المسجلة الجمعة على النحو التالي: حالة محليّة لمواطن في محافظة إربد، يتمّ الاستقصاء حاليّاً عن سبب الإصابة، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمةً لتحديد المخالطين وفحصهم، وعزل البناية التي يقطن بها، وحالتان بين القادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (من السعوديّة والعراق)، وحالتان لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.



ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1237) حالة.



كما سُجِّلت (7) حالات شفاء الجمعة، جميعها في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.



وأشارت الى إجراء (5976) فحوصات مخبريّة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (634721) فحصاً.