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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 21:45

بعملية نوعية.. تدمير 4 أوكار لـ'داعش' في جبال حمرين بالعراق

بعملية نوعية.. تدمير 4 أوكار لـ
وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات المشتركة رصدت تحركات الإرهابيين وخروجهم من بعض الكهوف وتمت ملاحقتهم وقتلهم".

وأضاف، أن "العملية ما زالت مستمرة وهناك متابعة لعناصر داعش الإرهابية"، موضحا أن "العمليات تأتي ضمن سلسلة من العمليات الاستباقية التي تقوم بها قيادة العمليات المشتركة ضد عصابات داعش الإرهابية".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد كشفت في وقت سابق، عن استراتيجية جديدة لملاحقة الخلايا الإرهابية مبنية على الأسس الاستخبارية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري الأمني لملاحقة الخلايا الإرهابية.
رقم : 878955
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