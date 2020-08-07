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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 21:47
توقيف أول مسؤول لبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت
وبعد تحقيق دام أكثر من خمس ساعات، أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الإشارة بتوقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر وإبقائه رهن التحقيق ومتابعة التحقيقات في ملابسات إنفجار مرفأ بيروت، بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
878957
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