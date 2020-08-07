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الجمعة 7 آب 2020 ساعة 21:50

عُمان ترفع حظر التجول بين المحافظات.. ماعدا هذه المحافظة

عُمان ترفع حظر التجول بين المحافظات.. ماعدا هذه المحافظة
وأفادت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار وباء كورونا، أن هذا القرار لا يشمل محافظة ظفار التي سيستمر إغلاقها حتى إشعار آخر، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

عُمان ترفع حظر التجول بين المحافظات.. ماعدا هذه المحافظة
كما أكّدت استمرار العمل بقرار منع الحركة الليليّة في جميع محافظات السلطنة من الساعة 7 مساءً هذا اليوم حتى الساعة 6 من صباح الغد السبت 8 أغسطس الجاري، ومن 9 ليلاً حتى 5 صباحاً ابتداء من مساء غدٍ السبت حتى صباح يوم السبت 15 أغسطس الحالي.

وذكرت شرطة عمان، على حسابها في "تويتر"، أنه "بناءً على قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، تعلن شرطة عمان السلطانية للمواطنين والمقيمين الكرام بأنه سيتم إنهاء نقاط التحكم والسيطرة المشتركة بين المحافظات اعتباراً من الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة، ولا يشمل ذلك محافظة ظفار".

عُمان ترفع حظر التجول بين المحافظات.. ماعدا هذه المحافظة
وفرضت السلطنة إجراءات العزل العام، في مارس، في بعض المناطق، مثل مسقط وظفار والدقم، وبعض المدن السياحية، ومنذ مايو المنصرم سمحت بإعادة فتح المراكز التجارية، ورفع بعض القيود بشكل تدريجي، لكنها شددت الإجراءات، خلال عطلة العيد الطويلة، في أعقاب زيادة الإصابات في يونيو.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 427 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 217 لعمانيين و 210 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 80.713 حالة، و 492 وفاة، وتماثل 70.910 حالات للشفاء.
رقم : 878958
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