الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 آب 2020 ساعة 08:08

ترامب يهاتف نظيره اللبناني..هذا ما دار بينهما

ترامب يهاتف نظيره اللبناني..هذا ما دار بينهما
واعتبر الرئيس ترامب “أن ما حصل كان حدثا شنيعا ومؤثرا”، مؤكدا “دعم الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في هذه المحنة”، لافتا الى “إرسال ثلاث طائرات محملة بالمساعدات الغذائية والأدوية ومواد أخرى، و”سوف نقدم المزيد، وكل مساعدة ممكنة.”

وأشار الرئيس ترامب الى أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “الذي يكن محبة كبيرة للبنان، وانا لدي شعور قوي تجاه لبنان ونقف معكم والى جانبكم”، مضيفاً “لدينا فريق متخصص في الطوارئ والمساعدات، وسيكون في طريقه الى لبنان عما قريب”.

وأشاد ترامب بالجالية اللبنانية الكبيرة في الولايات المتحدة الأميركية وافرادها “الذين يشعرون بالاسى الذي أصاب أقرباءهم واهلهم”، وإذ جدد “وقوف الولايات المتحدة الأميركية الى جانب لبنان في كل الظروف”، اكد مشاركته في المؤتمر الذي دعا اليه الرئيس ماكرون في باريس يوم الاحد المقبل لدعم لبنان في هذه الظروف، بالتنسيق مع فرنسا” وقال: “سوف نساعدكم الى اقصى الحدود، وثقوا ان الولايات المتحدة الأميركية هي الى جانبكم”.

ورد الرئيس عون شاكرا للرئيس ترامب اتصاله ومشاعره وتضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف وارساله المساعدات لدعمه، معتبرا “أن هذا ليس بغريب، لان العلاقات الثنائية علاقات تاريخية قوية، وهناك جالية لبنانية فاعلة في الولايات المتحدة وقديمة، وتربطنا روابط ثنائية “.

وشرح الرئيس عون للرئيس ترامب المعطيات المتوافرة حول الانفجار في المرفأ والاضرار التي نتجت عنه، في البنى التحتية والدمار الذي حل بأقسام من بيروت، وقال للرئيس الأميركي:” نأمل ان لا يقتصر الدعم الأميركي على المساعدات الإنسانية الطارئة ، فنحن نحتاج الى العمل سويا للحفاظ على استقرار لبنان الأمني والاجتماعي والتعاون في سبيل النهوض بلبنان، ومسيرة الإصلاحات قائمة وقمنا بتنفيذ العديد منها (التحقيق الجنائي، تعيين مجلس إدارة الكهرباء، خطة النهوض الاقتصادي، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي…)” وأضاف ” نأمل التعاون سويا في محاربة الفساد الحقيقي ومحاسبة الفاسدين، وتبادل المعلومات حول عمليات الفساد والتحويلات المشبوهة”.

وقال رئيس الجمهورية إنه سيشارك يوم الاحد بالمؤتمر الدولي، الذي دعا اليه الرئيس ماكرون في باريس، معربا عن أمله في ان “تساعد الولايات المتحدة، في انهاء ملف ترسيم الحدود البحرية”.
رقم : 878991
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هزيمة أمريكا الكبرى في حرب الاستخبارات السرية
هزيمة أمريكا الكبرى في حرب الاستخبارات السرية
أيام تحالف العدوان في محافظة الجوف تقترب من حافة النهاية
أيام تحالف العدوان في محافظة الجوف تقترب من حافة النهاية
8 آب 2020
بين نترات الامونيوم ونترات الفتنة..ما بعد الانفجار سيكون مختلفا
بين نترات الامونيوم ونترات الفتنة..ما بعد الانفجار سيكون مختلفا
8 آب 2020
ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة
ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة
8 آب 2020
الإعلام العبري والخليجي والمتاجرة بدم اللبنانيين
الإعلام العبري والخليجي والمتاجرة بدم اللبنانيين
7 آب 2020
كلمة السيد نصر الله حول انفجار بيروت
كلمة السيد نصر الله حول انفجار بيروت
7 آب 2020
كيف تعاطى "حزب الله" مع تفجيرات بيروت؟
كيف تعاطى "حزب الله" مع تفجيرات بيروت؟
7 آب 2020
إبن سلمان ومن لف لفه في قفص الاتهام..
إبن سلمان ومن لف لفه في قفص الاتهام..
7 آب 2020
روحاني يدعو الى الوقوف بوجه الموجة الجديدة من كورونا
روحاني يدعو الى الوقوف بوجه الموجة الجديدة من كورونا
7 آب 2020
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر
6 آب 2020
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
ما سر العلاقة بين واشنطن و‘‘داعش‘‘ في سوريا؟
6 آب 2020
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
أجزاء مهمة من تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الفريق سليماني
6 آب 2020
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
لبنان صامد ولن تزلزله العواصف
6 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس