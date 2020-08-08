?> كورونا يواصل حصد الأرواح في البرازيل والمكسيك - اسلام تايمز
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السبت 8 آب 2020 ساعة 08:26

كورونا يواصل حصد الأرواح في البرازيل والمكسيك

كورونا يواصل حصد الأرواح في البرازيل والمكسيك
وأشارت معطيات الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 469 ألفا و407 حالات، وحصيلة الضحايا إلى 51311 شخصا.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل أن يكون الوباء "طويل الأمد".

البرازيل.. حصيلة ضحايا كورونا تقترب من 100 ألف شخص

هذا وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيل 50230 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1079 وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل يوم الجمعة إلى مليونين و962 ألفا و442 حالة، وحصيلة الوفيات إلى 99572 حالة.

يذكر أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ 5 ملايين حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
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